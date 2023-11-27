Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ve 3 litre likit esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ve 3 litre likit esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'nde B.İ'ye ait bağ evine baskın düzenledi.

        Bağ evinde yapılan aramada, 3 kilo 700 gram esrar, 3 litre likit esrar, 29 gram kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi, hayatını kaybetti
        Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi, hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da 20 bin ton atık lastik geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıl...
        Tekirdağ'da 20 bin ton atık lastik geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıl...