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        Seçil Erzan'ın Çorlu'daki banka kasasında altın bulundu

        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da üzerine kayıtlı bir bağ yeri olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:18
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        Seçil Erzan'ın Çorlu'daki banka kasasında altın bulundu
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        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da üzerine kayıtlı bir bağ yeri olduğu belirlendi.

        İstanbul'da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK'ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu.  Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

        Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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