Seçil Erzan'ın Çorlu'daki banka kasasında altın bulundu ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da üzerine kayıtlı bir bağ yeri olduğu belirlendi.

ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da üzerine kayıtlı bir bağ yeri olduğu belirlendi.

İstanbul'da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK'ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.