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        Davutoğlu: Müslüman, Yahudi meselesi değil, artık insanlık meselesi

         GELECEKPartisiGenel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu mesele Müslüman, Yahudi meselesi değildir. Yahudiler hiçbir zaman, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında gettolarda yaşamadı. Biz de bu meseleyi bir Müslüman, Yahudi meselesi olarak görmeyiz. Bu mesele Arap, İsrailli meselesi de değildir. Bu mesele artık insanlık meselesidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:40
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        Davutoğlu: Müslüman, Yahudi meselesi değil, artık insanlık meselesi
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         GELECEKPartisiGenel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu mesele Müslüman, Yahudi meselesi değildir. Yahudiler hiçbir zaman, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında gettolarda yaşamadı. Biz de bu meseleyi bir Müslüman, Yahudi meselesi olarak görmeyiz. Bu mesele Arap, İsrailli meselesi de değildir. Bu mesele artık insanlık meselesidir" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ´da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi´nde düzenlenen partisinin 2´nci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, "Değerli arkadaşlar, bizim haklıyla haksız, zalimle mazlum, işgalciyle işgal edilen arasında tercih yapma hakkımız yoktur. Kültürümüzde, tarihimizde, bilincimiz de derki mazlumların yanındayız, zalimin karşısındayız. Haklının yanındayız, haksızın karşısındayız. Bu toprakların yerli halklarının yanındayız, bu toprakları işgal eden emperyalistlerin karşısındayız. Cumhuriyetimiz de bunu söyler, Osmanlımız da bunu söyler, Selçuklumuz da. Haçlı seferlerinde Kudüs için Anadolu topraklarını kalkan kılmış Selçukluların torunu olarak söylüyorum. Burada da safımız bellidir" ifadesini kullandı.

        `TÜM KADINLAR KENDİNİ GAZZE´DE HAYAL ETSİN

        Bugünün 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Bütün kadınlarımızın, burada olan veya olmayan, beni ekranda dinleyenlerin bir an gözlerini kapatıp kendilerinin Gazze´de olduğunu düşünsünler. Bir an kucaklarında çocuklarının son nefesini vermekte olduğunu düşünsünler. Bir an kadınlık onurunun yerle bir edildiğini düşünsünler. Her türlü şiddet, her türlü baskıyla binlerce kadın şehit edildi. Ama en büyük acı ne biliyor musunuz bir kadın için. Yavrusunun kucağında vefat ettiğini görmek. İşte bu şartlarda bir mücadele yürüyor, Gazze´de. Gazzeli kadınların, çocukların yanındayız, onları acımasızca katleden katillerin karşısındayız. Bütün dünyayı ilk günden itibaren bu mücadeleye çağırıyoruz, bundan sonra da bu mücadeleye çağıracağız. Tüm kadınlarımızın da bugün seslerini yükseltip Gazzeli kadınlar için hem dua etmek, hem de onlar adına tüm insanlığa çağrıda bulunmak görevi vardır" ifadelerini kullandı.

        `BİR İNSANLIK MESELESİDİR´

        ABD´nin İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarındaki tutumuna değinen Davutoğlu, "Beni ümitlendiren nedir biliyor musunuz? Amerikan yönetimi, 'ateşkes için erken' deyip daha çok kadın, daha çok çocuğun öldürülmesine yeşil ışık yakıyor. Ama Beyaz Saray karşısında yüz binlerce insan, her ırktan her dinden insan Amerika´yı protesto ediyor. Bu politikayı ve İsrail´i protesto ediyor. İngiliz Başbakanı İsrail´e gidip, İsrail´in yanında ve Filistin´in karşısında yer alıyor ve İngiliz İçişleri Bakanı Filistin bayrağını dalgalandırmayı terör gibi görüyor ama bir günde Londra´da 300 bin kişi toplandı, Londra sokaklarında. Kanada´da, Brezilya´da, Şili´de,  Avustralya´da, Japonya´da her yerde Filistin bir sembol haline geldi. Bu mesele Müslüman, Yahudi meselesi değildir. Yahudiler hiçbir zaman, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında gettolarda yaşamadı. Biz de bu meseleyi bir Müslüman, Yahudi meselesi olarak görmeyiz. Bu mesele Arap, İsrailli meselesi de değildir. Bu mesele artık insanlık meselesidir" dedi.

        Kongrede Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı´na Recep Nişancı seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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