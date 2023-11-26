Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 yendi
TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti.
TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti.
Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, Kapaklı Sitespor, ilk seti 25-18 önde tamamladı.
İkinci sete de hızlı başlayan ev sahibi ekip, bu seti de 25-20 önde bitirdi.
Mücadelenin son setini de kazanıp karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamlayan Kapaklı Sitespor, namağlup liderliğini devam ettirdi.
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