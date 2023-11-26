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        Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 yendi

        TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:00
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        Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 yendi
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        TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Kapaklı Sitespor evinde Aydeniz Et Ayvalık Gelişimspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, Kapaklı Sitespor, ilk seti 25-18 önde tamamladı.

        İkinci sete de hızlı başlayan ev sahibi ekip, bu seti de 25-20 önde bitirdi.

        Mücadelenin son setini de kazanıp karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamlayan Kapaklı Sitespor, namağlup liderliğini devam ettirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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