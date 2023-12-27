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        Tekirdağ'da panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:46
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        Tekirdağ'da panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AAY 458 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 YU 972 plakalı​​​​​​​ panelvanla çarpıştı.

        Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan S.D, M.T, Y.A, ve T.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması polis ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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