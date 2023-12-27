Tekirdağ'da panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AAY 458 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 YU 972 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan S.D, M.T, Y.A, ve T.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması polis ekipleri çalışma başlattı.
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