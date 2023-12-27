Tekirdağ'da "Tarih Bölümü Konuşmaları" programı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Tarih Bölümü Konuşmaları" programı düzenlendi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan NKÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Demirhan, Balkanlar'ın Türkler için önemini anlattı.

19. yüzyıldan sonra başlayan azınlık isyanları ve Osmanlı-Rus Savaşları'na değinen Demirhan, Türk milletinin acı, gözyaşı, ızdırap ve zorunlu göç yaşadığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen'in yönlendiriciliğini yürüttüğü oturumda, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin de konuşma yaptı.

Konferansa, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, akademik ile öğrenciler katıldı.