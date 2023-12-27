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        Tekirdağ'da, terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli, tutuklandı

         TEKİRDAĞ'da,sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:35
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        Tekirdağ'da, terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli, tutuklandı
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         TEKİRDAĞ'da,sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, S.Ş., H.Ç., Y.T., Ş.B., H.Ö., E.Z. ve O.Ö.'nün sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD mensuplarını övücü paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 4'ünün yurt dışında olduğu, 3'ünün de Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Ş., Y.T. ve H.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ve Y.T. tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında yaşadıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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