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        Hayrabolu'dan kısa kısa

        Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:42
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        Hayrabolu'dan kısa kısa
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        Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

        - Hayrabolu'da ağaçlar budanıyor

        Hayrabolu Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

        Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçe genelinde ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

        Belediye Başkanı Osman İnan, belediye olarak ağaç bakımına büyük özen gösterdiklerini söyledi.

        Ağaçların gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan budama çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten İnan, "Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre ve iyi bir doğa bırakma en büyük hedeflerimizden biridir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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