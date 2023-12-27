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        Süleymanpaşa Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, açılış öncesi Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:47
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        Süleymanpaşa Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, açılış öncesi Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları yerinde inceledi.

        Uzunlar, Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nin şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

        Vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bahçenin birçok özellik barındırdığını aktaran Uzunlar, "Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek bu muhteşem alanda, Millet Kıraathanesi ve Paşa Kafe'nin yanı sıra, alan içinde hizmet verecek büfelerimizin son durumlarını inceledik. Çok yakında kapılarını açacak olan Millet Bahçemiz, yeşilin ve huzurun buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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