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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası kadın buzdolabını soba sandı! Yanarak hayatını kaybetti

        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!

        Giresun'da, 81 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verdi. Evi yoğun duman sardı. Olay yerine gelen ve yangını söndüren itfaiye ekipleri yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:10
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        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
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        Giresun'da olay, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), iddiaya göre; yalnız yaşadığı tek katlı evde sobayı yakmak istedi.

        BUZDOLABINA ODUNLARI KOYUP ATEŞE VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, ön otopsisinde yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz için cenaze düzenlendi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Cenazeye katılanlar, Yılmaz ailesi fertlerine taziye dileklerinde bulundu.

        Boztekke Camii'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Hayriye Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

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