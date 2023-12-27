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Kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini dile getiren Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi.