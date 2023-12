22 Şurada Paylaş!









ERKAN CAN (16 EKİM)

Erkan Can, alkollü bir şekilde otomobil kullanırken kaza yaptı. Kaza, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.