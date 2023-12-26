Tekirdağ'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, (21) A. S idaresindeki 59 ADT 455 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi'nde Ş.B idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kaza ağır yaralanan A.S, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sürücü Ş.B, gözaltına alındı.

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