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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:40
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde bazı işyerlerinde uygulama yaptı.

        Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.B. ve O.B.O'yu durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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