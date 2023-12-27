Haberler Dünya Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokağa söküldü!

Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokağa söküldü! Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 9'uncu gününde de sürdü. Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2023 - 07:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 07:34 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Ülkedeki seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine yüzlerce kişi, bir kez daha Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

2 Şurada Paylaş!







Kalabalık, daha sonra Adalet Sarayı binasına kadar yürüyerek, pazar akşamı Belgrad Meclis binasına girmek isteyen ve kapı ile pencerelere zarar vermeleri sonucu gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.