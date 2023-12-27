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        Haberler Dünya Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu, baba gözaltına alındı

        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu, baba gözaltına alındı

        Fransa'nın Paris yakınlarındaki Meaux kentindeki bir evde anne ve 4 çocuğu ölü bulundu. Polisin cinayete ilişkin soruşturması devam ederken baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2023 - 08:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:25
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        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
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        Fransa'da Paris yakınlarında bir evde anne ve dört çocuğu ölü bulundu.

        Paris'e 41 kilometre uzaklıktaki Meaux kentinde bir binada Noel akşamı, Haiti asıllı bir kadın ve 4 dört çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Cinayete ilişkin baba gözaltına alındı.

        Meaux Savcılığı ilk açıklamasında eve zorla girilmediğini ve 33 yaşındaki babanın arandığını belirtmişti.

        Hayatını kaybedenlerden birinin 8 aylık bir bebek olduğunu, diğer üç çocuğun ise 2, 4, ve 7 yaşlarında olduğunu açıkladı.

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        BABA EVDEKİ HERKESİN UYUDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

        Fransız basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden kadının mahallede yapılan Noel kutlamasına gelmediğini fark eden komşusu, kadını telefonla aradı. Kadının çağrılara cevap vermemesi üzerine olayın yaşandığı binaya giden komşu, Haitili ailenin kapısını çaldı ancak cevap alamadı.

        Bir süre geçtikten sonra komşunun oğlu da Haitili ailenin kapısına gitti. Kapıyı çalan kişiye içerden baba cevap verdi ve evdeki "herkesin uyuduğunu" söyledi.

        Fransa İçişleri Bakanlığının Eylül ayında yayınladığı yıllık rapora göre, 2022 yılında çoğu kadın olmak üzere toplam 244 bin 300 aile içi şiddet mağduru arasında 118 kadın öldürüldü.

        *Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #cinayet
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