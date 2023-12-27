Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta! İstanbul'da, manevra yapan kamyonun kör noktasındayken lastiğin altında kalan motokurye 29 yaşındaki Mert Huslu olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL