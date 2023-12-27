Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oscar ödüllü 'Parazit' filmi oyuncusu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu! Lee Sun-kyun kimdir, mesleği nedir, neden öldü ve intihar mı etti?

        Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

        Güney Kore'ye 'En İyi Film Oscarı'nı kazandıran 'Parazit'te rol alan Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polisin ünlü aktörün evinde bir not bulduğu da aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 07:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güney Kore medyası, aktör Lee Sun-kyun'un başkent Seul’deki bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulunduğunu bildirdi. 'Yonhap', Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı.

        2

        POLİS EVİNDE BİR NOT BULDU

        Güney Kore’ye 'En İyi Film Oscar’ını kazandıran 'Parazit' filminde rol alan Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Polisin, Lee’nin evinde bir not bulduğu da kaydedildi.

        3

        SORUŞTURMA SONRASI İŞLERİNİ KAYBETMİŞ

        Ayrıca Lee Sun-kyun hakkında uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ünlü oyuncunun soruşturma sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıldı.

        4

        19 SAAT İFADE VERMİŞ

        48 yaşındaki Lee Sun-kyun'un daha önce 19 saat boyunca ifade verdiği de açıklandı.

        5

        LEE SUN-KYUN HAKKINDA

        Lee Sun-kyun, Güney Kore’nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi’nden mezun olmuştu.

        2001'de ilk kez bir televizyon projesinde yer alan Lee Sun-kyun'un ünü Bong Joon-ho’nun 'Parazit' filmiyle dünyaya yayılmıştı.

        6

        TARİHE GEÇMİŞTİ

        Oscar kazanan film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayan yoksul bir Güney Koreli ailenin hikayesini anlatıyordu. Film 'En İyi Film Oscar’ı alan ilk Güney Kore yapımı olmuştu. Proje, aynı zamanda İngilizce olmayan bir filme verilen ilk En İyi Film Oscar'ı olarak da tarihe geçmişti.

        7

        "YARATTIĞIM HAYAL KIRIKLIĞI NEDENİYLE ÖZÜR DİLERİM"

        Lee Sun-kyun, daha önce uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla ifade vermişti. Oyuncu, gazetecilere, "Yarattığım hayal kırıklığı nedeniyle ailem ve kamuoyundan özür dilerim" demişti.

        8

        Lee Sun-kyun, kendisi gibi oyuncu olan Jeon Hye-jin ile evliydi ve çiftin iki oğlu vardı.

        Fotoğraflar: AP, AA, Avalon, Depo Photos, Mega Agency

        #Lee Sun-kyun
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?