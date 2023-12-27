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        Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:20
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        Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bir kafede G.K. ile R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, belindeki tabancayla G.K'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan G.K, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili cinayet zanlısı R.E ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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