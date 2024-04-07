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        Tekirdağ'da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:03 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:03
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        Tekirdağ'da sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsü polisten kaçan motosiklette 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu üzerinde durumundan şüphelendiği 09 ACS 952 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

        “Dur” ihtarına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü, kovalamaca sonucu Bağlık Mahallesi'nde yakalandı.

        Motosiklette yapılan aramada, 2 kilo 707 gram sentetik uyuşturucu ve pos cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.A. ve B.K’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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