Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ergene ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram kokain, 9 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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