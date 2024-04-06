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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

        İSTANBUL- Tekirdağ kara yolunda bayram tatili nedeniyle yola çıkanlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:55
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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
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        İSTANBUL- Tekirdağ kara yolunda bayram tatili nedeniyle yola çıkanlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

        Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman uzun kuyruklara dönüştü. Ekipler Tekirdağ kesiminde önlem alırken, sürücüleri de dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, tedbirlerin bu yönden alındığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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