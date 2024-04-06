İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman uzun kuyruklara dönüştü. Ekipler Tekirdağ kesiminde önlem alırken, sürücüleri de dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, tedbirlerin bu yönden alındığını söyledi.

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