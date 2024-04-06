TREDAŞ, bayramda 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için sahada olacak

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için görev başında olacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, bayram boyunca enerji sıkıntısı yaşanmaması için önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken sahadaki ekip ve araç sayısını da artırdı.

Olası arızalara hızla müdahale edebilmek için teknik personel sayısında artışa giden TREDAŞ, 467 arıza onarım bakım personeli ve 116 aracıyla bayramda kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edecek.