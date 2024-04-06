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        TREDAŞ, bayramda 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için sahada olacak

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için görev başında olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:47
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        TREDAŞ, bayramda 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için sahada olacak
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        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram tatilinde 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için görev başında olacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, bayram boyunca enerji sıkıntısı yaşanmaması için önleyici bakım ve onarım çalışmaları yaparken sahadaki ekip ve araç sayısını da artırdı.

        Olası arızalara hızla müdahale edebilmek için teknik personel sayısında artışa giden TREDAŞ, 467 arıza onarım bakım personeli ve 116 aracıyla bayramda kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edecek.

        Bayram süresince Trakya genelinde acil durumlarda kullanılmak üzere 51 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 insansız hava aracını (İHA) hazır bulunduracak şirket, enerji ile ilgili yaşanabilecek olası sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

        Operasyon merkezinden bayram boyunca elektrik şebekeleri uzaktan kontrol edilerek herhangi bir arıza ve kesinti durumunda olaya müdahale edilerek sorunun giderilmesi sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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