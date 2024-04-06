Tekirdağ Valisi Soytürk emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

Emniyet teşkilatı ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

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