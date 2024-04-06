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        Tekirdağ Valisi Soytürk emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:41
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        Tekirdağ Valisi Soytürk emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

        Vali Soytürk, polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılını kutladı.

        Emniyet teşkilatı ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Soytürk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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