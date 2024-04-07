Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambardere mevkisinde durumundan şüphelendiği park halinde 3 aracın çevresinde arama yaptı.
Ekipler yaptıkları aramada kaçak kazı yapan T.P, İ.Z, A.Z, R.G. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.