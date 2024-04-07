Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.Y'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ö. ve H.N'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Tekirdağ'da trafik denetimi yapıldı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla belediye ve özel halk otobüslerinde denetim yaptı.

        Denetimde kurallara uymayan 4 sürücüye 4 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlere, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenle...
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenle...
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
        TREDAŞ, bayramda 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için sahada olac...
        TREDAŞ, bayramda 467 personel ve 116 araçla olası arızalar için sahada olac...