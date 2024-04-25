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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi

        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:08
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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi
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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneğince düzenlenen programda vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze'de yaşananları protesto etmek için oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

        7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliamlarını protesto ettiklerini ifade eden Çalışkan, yardım gemilerinin sağ salim bölgeye ulaşması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

        Gazze'ye gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Çalışkan, "İsrail hala katliamlarına devam ediyor. İslam ülkeleri veya siyonizme esir olmuş devlet başkanları bir yaptırım veya caydırıcılık faaliyetinde bulunmuyor. Özgürlük filosu inşallah yola çıktı. Biz de dünya kamuoyunun dikkatini özgürlük filosuna çekmek için burada sessiz oturma eylemine geçtik." diye konuştu.

        Oturma eylemi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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