Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneğince düzenlenen programda vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze'de yaşananları protesto etmek için oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliamlarını protesto ettiklerini ifade eden Çalışkan, yardım gemilerinin sağ salim bölgeye ulaşması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Gazze'ye gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Çalışkan, "İsrail hala katliamlarına devam ediyor. İslam ülkeleri veya siyonizme esir olmuş devlet başkanları bir yaptırım veya caydırıcılık faaliyetinde bulunmuyor. Özgürlük filosu inşallah yola çıktı. Biz de dünya kamuoyunun dikkatini özgürlük filosuna çekmek için burada sessiz oturma eylemine geçtik." diye konuştu.

Oturma eylemi sürüyor.