Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı'da hırsızlık şüphelisi, girdiği evde polis tarafından suçüstü yakalandı.
Kapaklı'da hırsızlık şüphelisi, girdiği evde polis tarafından suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bağ evine bir şüphelinin girdiği ihbarı üzerine ev sahibi Ş.C. ile eve gitti.
Evin mutfak tezgahının altında saklanan şüpheliyi yakalayan polis, şüphelinin üzerinde tornavida, pense ve eldiven ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı
Kapaklı'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Dubaz Caddesi'nde bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu A.Ç. ve S.D'yi yakaladı.
Çalınan cep telefonu sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- Firari hükümlü yakalandı
Kapaklı'da hakkında 2 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, trafiği tehlikeye sokma suçundan hakkında 2 yıl 7 gün kesilmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.İ'yi ilçede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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