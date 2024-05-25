Tekirdağ coğrafi işaretli ürünleriyle gastronomi turizminde söz sahibi olmak istiyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin deniz, tarih ve ekoturizmin yanı sıra coğrafi işaretli ürünleriyle gastronomi turizminde de söz sahibi olmak istediğini belirtti.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Seymen kavunu ve Tekirdağ soğanının kentin tescilli ürünleri olduğunu anımsattı.

Coğrafi işaret almış ürünlerin turistlerin daha çok dikkatini çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bilinçli turistler yemek yiyecekleri zaman bunların coğrafi işaretli olup olmadıklarına bakıyorlar. Bu yüzden coğrafi işaretli ürünler diğer ürünlere göre daha fazla ilgi görüyor. Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim pabuç köftesi, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası özellikle çok ilgi çekiyor. Coğrafi işaret almasından sonra bazı ürünler daha çok tercih edilmeye başlandı." dedi.

Hacıoğlu, bazı ürünlerden almak için özellikle insanların kente geldiğini, tescilli ürünlerin sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi. Turizm son yıllarda en çok gelirin gastronomi turizmden elde edildiğini aktaran Hacıoğlu, "İnsanlar daha çok gastronomiye para harcıyor. Gastronomi turizmine olan ilginin artması diğer turizm dallarına da katkı sağlayacaktır. Tekirdağ'da 10 tescilli üründen 9'u gastronomi kökenli. Tescil çalışması yaptığımız ve onay için bekleyen 4 ürünümüz de gastronomi kökenli. Coğrafi işaretli ürünlerin artmasıyla Tekirdağ'ın gastronomi kenti olması yönünde ilerliyoruz. İnsanlar coğrafi işaretli ürünlere daha çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.