Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi.

Çıtak, derece alan sporcuları tebrik ederek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye Karate Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Alperen Çıtak da Tekirdağ'ın son derece güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

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