Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yangından etkilenen mahallelerde toplantı yapıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde Vali Recep Soytürk başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yangından etkilenen mahallelerde toplantı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde Vali Recep Soytürk başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılcaterzi, Kocaali ve Şenköy'de yapılan toplantıda tüm paydaş kurumlar ve vatandaşlar görüşlerini bildirdi.

        Hasar tespit, yaraların sarılması, ormanların ve doğanın tekrar canlandırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, yangının söndürülmesi için ilk andan itibaren yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

        Yangının kontrol altına alınmasında hava araçlarının müdahalelerinin önemli olduğunu aktaran Soytürk, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Müdahale esnasında hava aracı sayımız 34'e kadar yükseldi ki bu fevkalade bir sayı. Tabi bunların hepsi aynı anda havada olamıyor. Yakıt ikmalleri oluyor, araçların küçük sorunları oluyor. Canla başla mücadele ettiklerini ben biliyorum. Burada teşekkür etmek gerekirse başta bizzat olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yangına müdahale noktasında yoğun bir çaba gösteren Orman Genel Müdürümüze, hiç uyumayan Kaymakam beye, AFAD Müdürümüze, yangın alanında görev alan tüm kurumlara, görevlilerimize, gönüllülerimize, yangın yayılmasın diye tarlalarını süren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi biz hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz, ilgili arkadaşlar belli bir yol aldılar. Hepimize tekrardan geçmiş olsun diyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ailesiyle piknik yaparken göle düşen Çınar, ölü bulundu
        Ailesiyle piknik yaparken göle düşen Çınar, ölü bulundu
        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü yaralandı