Tekirdağ'da yangından etkilenen mahallelerde toplantı yapıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde Vali Recep Soytürk başkanlığında toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılcaterzi, Kocaali ve Şenköy'de yapılan toplantıda tüm paydaş kurumlar ve vatandaşlar görüşlerini bildirdi.

Hasar tespit, yaraların sarılması, ormanların ve doğanın tekrar canlandırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, yangının söndürülmesi için ilk andan itibaren yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alınmasında hava araçlarının müdahalelerinin önemli olduğunu aktaran Soytürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Müdahale esnasında hava aracı sayımız 34'e kadar yükseldi ki bu fevkalade bir sayı. Tabi bunların hepsi aynı anda havada olamıyor. Yakıt ikmalleri oluyor, araçların küçük sorunları oluyor. Canla başla mücadele ettiklerini ben biliyorum. Burada teşekkür etmek gerekirse başta bizzat olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yangına müdahale noktasında yoğun bir çaba gösteren Orman Genel Müdürümüze, hiç uyumayan Kaymakam beye, AFAD Müdürümüze, yangın alanında görev alan tüm kurumlara, görevlilerimize, gönüllülerimize, yangın yayılmasın diye tarlalarını süren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi biz hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz, ilgili arkadaşlar belli bir yol aldılar. Hepimize tekrardan geçmiş olsun diyorum."