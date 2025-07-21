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        Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 01:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 01:18
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        Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bekçi H.D. şüphe üzerine bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

        Kimliğini göstermek istemeyen N.A, bekçi H.D’ye bıçakla saldırdı.

        Yaralanan H.D, polis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis sevk edildi.

        Olay yerinden kaçan N.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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