Tekirdağ'da bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bekçi H.D. şüphe üzerine bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.
Kimliğini göstermek istemeyen N.A, bekçi H.D’ye bıçakla saldırdı.
Yaralanan H.D, polis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinden kaçan N.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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