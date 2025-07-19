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        Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:21
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        Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Ç.G. (8), ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.

        Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler, gölde Ç.G'nin cansız bedenini buldu.

        Çocuğun gölden çıkarılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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