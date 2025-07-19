Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ç.G. (8), ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.
Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, gölde Ç.G'nin cansız bedenini buldu.
Çocuğun gölden çıkarılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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