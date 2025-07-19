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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cengiz Holding'den Bodrum'daki projeye ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Cengiz Holding'den Bodrum'daki projeye ilişkin açıklama

        Cengiz Holding, Bodrum'daki Bulgari Otel projesi kapsamındaki kıyı yapılarının Turizm Bakanlığının izni uyarınca projeye dahil edildiğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:58
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        Cengiz Holding'den Bodrum'daki projeye ilişkin açıklama
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        Bodrum’da yapımı devam eden Bulgari Otel turizm tesisi projesini kıyı kesimi ile ilgili yasal izinlerin alındığı kaydedilen açıklamada "Kıyı yapısı niteliğinde dalgakıran inşa edilmiş olup söz konusu kıyı yapısı tamamlanmak üzeredir. Bahse konu kıyı yapısında mevzuata aykırı bir imalat bulunmamaktadır. Zira proje alanının maruz kaldığı yoğun dalga etkileri dikkate alınarak bu kıyı yapısı projelendirilmiş ve fiili ve teknik zorunluluklar nedeniyle ve Turizm Bakanlığının izni uyarınca projeye dahil edilmiştir. Bölgedeki dalga boyu yüksek olduğu gibi, gel git etkisi fazladır ve bölgede oldukça yüksek seviyede deniz çekilmeleri yaşanmaktadır. Konuya ilişkin kullanım izni süreçleri ilgili kurumlar nezdinde devam etmektedir" denildi.

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        Açıklamada bahsi geçen dalga kırana ilişkin ön izin ve tahsis süreçlerinin 2023 yılı içerisinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde tamamlandığı belirtilirken "Projeye ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile diğer ilgili kamu idarelerinin denetim ve onay süreçlerinden geçerek, 2024 yılı itibarıyla kesinleşmiştir. Bu yapıya ilişkin, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı da yürürlüktedir" denildi.

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