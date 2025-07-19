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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:03
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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüsü ağır yaralandı.

        M.E.B. idaresindeki 34 GV4 GBL 61 plakalı otomobil, Atılım Beton Kavşağında B.S. yönetimindeki 34 BS 3632 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.E.B. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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