Tekirdağ'da kıyıya ölü yunus vurdu

Süleymanpaşa Millet Bahçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde kıyıya vuran yunusu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunusun öldüğü belirlenirken, bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından ölü yunus sahilden alındı. Yunusun ölüm nedeni detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

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