Çorlu Cezaevinde tutuklu bulunan avukat Epözdemir tahliye edildi

Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi. Yargıtay'ın tahliye kararının Çorlu Karatepe Cezaevi'ne ulaşmasının ardından Epözdemir'in tahliyesi gerçekleştirildi. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan teşekkür ederek ayrıldı. Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın “rüşvete aracılık” suçlamasıyla yargılandığı davada, Epözdemir hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, Epözdemir’in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiri uygulanması koşuluyla tahliyesine hükmetmişti. Epözdemir, 14 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.