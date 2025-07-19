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        Tekirdağ'da kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:22
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        Tekirdağ'da kavga ettiği kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde E.Ç. (35) para çekmek üzere gittiği ATM'nin yakınlarında önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.Ç. yanında bulundurduğu satırla E.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        E.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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