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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:54
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 7 adrese yapılan operasyonda, 174 gram esrar, 38 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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