Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda 7 adrese yapılan operasyonda, 174 gram esrar, 38 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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