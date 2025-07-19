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        Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:54
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        Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.

        Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.

        Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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