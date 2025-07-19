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        Tekirdağ'da yıkılma tehlikesi olan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:06
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        Tekirdağ'da yıkılma tehlikesi olan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta 2 katlı metruk bina bitişiğindeki binaya doğru çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan, metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan 5 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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