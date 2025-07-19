Tekirdağ'da yıkılma tehlikesi olan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

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