Tekirdağ'da yıkılma tehlikesi olan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan kişiler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta 2 katlı metruk bina bitişiğindeki binaya doğru çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda yaşayan 5 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.
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