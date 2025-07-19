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        Ailesiyle piknik yaparken göle düşen Çınar, ölü bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Kazak Gölü'ne düşen Çınar Gülarar (10), ekipler tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:55
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        Ailesiyle piknik yaparken göle düşen Çınar, ölü bulundu
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        TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Kazak Gölü’ne düşen Çınar Gülarar (10), ekipler tarafından ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Kazak Gölü mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelen Çınar Gülarar, oyun oynarken göle düştü. Bir süre sonra çocuklarının yokluğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kalınca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler çağrıldı. Güvenlik kameralarından Gülarar’ın göle düştüğü yeri belirleyen dalgıç polisler, kısa süre sonra cansız bedenine ulaştı. Çınar Gülarar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gülarar'ın cansız bedeni, otopsi için Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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