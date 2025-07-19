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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 0 - Hull City: 1 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 0 - Hull City: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 1-0 mağlup oldu. Hull City'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Tyrell Sellars-Fleming kaydetti. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:53
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        Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı.

        Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Hull City 1-0 kazandı.

        Hull City'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Tyrell Sellars-Fleming kaydetti.

        Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile yollar ayrılmış ardından takımın başına Şota Arveladze getirilmişti.

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        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

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        D-Smart: 79. Kanal

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        TV+ : 73. Kanal

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