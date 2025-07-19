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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü yıldız, Antik Kent Lymra’da yüzdü - Magazin heberleri

        Dünyaca ünlü yıldız, Antik Kent Lymra’da Yüzdü

        Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Antik Kent Lymra'da yüzdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:47
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        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra'da yüzdü
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        Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan, 'The Queen’s Gambit' dizisinde canlandırdığı 'Beth Harmon' karakteriyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, tatil rotası olarak Türkiye’yi tercih etti. Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri olan Taylor-Joy, Muğla’nın gözlerden uzak, sakin beldesi Ortaca’da görüntülendi.

        Mütevazı ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Anya Taylor-Joy, bölge halkıyla sıcak diyaloglar kurarken, çevresindekilere karşı samimi yaklaşımıyla takdir topladı. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih eden oyuncunun, yanında yakın arkadaşlarının da olduğu görüldü. Ortaca sokaklarında rahat bir şekilde yürüyüş yapan Taylor-Joy, bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetti.

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        Anya Taylor-Joy, tatilini sadece dinlenerek değil, kültürel keşiflerle de değerlendirdi. Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında yer alan tarihi Lymra Antik Kenti’ni ziyaret eden oyuncu, burada geçirdiği zamanı sosyal medya hesabından da paylaştı. Antik kentin içinden geçen dereye girerek serinleyen ünlü yıldızın bu anları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

        Lymra Antik Kenti, Likya uygarlığına ait önemli yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. Dağlık bir bölgede yer alan kent, antik tiyatrosu, kaya mezarları ve sur kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu eşsiz atmosfer, Anya Taylor-Joy gibi doğa ve tarih tutkunu isimlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Kariyerinde hem televizyon hem de sinema projeleriyle hızla yükselen Anya Taylor-Joy, yalnızca yeteneğiyle değil; aynı zamanda sadeliği, zarafeti ve içtenliğiyle de hayranlarının kalbini kazanıyor. Türkiye’de geçirdiği tatil boyunca da bu yönleriyle öne çıkan ünlü oyuncunun paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

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        #Anya Taylor-Joy
        #Lymra Antik Kenti
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