Devrim Özkan tatilde
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Bodrum'da görüntülendi. Özkan, flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 19.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:42
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.
Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Devrim Özkan, daha sonra flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı.
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Devim Özkan ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.
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