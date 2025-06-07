Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Devrim Özkan: Buraya böyle şeyler için gelmedim - Magazin haberleri

        Devrim Özkan: Buraya böyle şeyler için gelmedim

        Oyuncu Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'nın kendisini sosyal medyada takip etmeye başlaması hakkında konuşmak istemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Buraya böyle şeyler için gelmedim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberin göre; Simge, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı; "Çok heyecanlıyım, burası çok önemli bir yer. Yıllarca gelip konser izlediğim ve bu sahnede olmak istediğim bir yer. Karşılıklı olarak mutlu olup evimize dönüyoruz" dedi.

        Sezen Aksu şarkıları söyleyeceğini de dile getiren Simge; "Ben Sezen Aksu şarkıları bölümü yaptım Harbiye için. Benim için çok önemli o şarkılar. O bölüm için çok heyecanlıyım" diyerek, güldü.

        REKLAM

        LUCAS TORREIRA SESSİZLİĞİ

        Devrim Özkan da, Harbiye'de Simge'yi dinlemeye gelen isimler arasındaydı.

        Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın kendisini takip etmemesi üzerine takibi bırakmıştı.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'ın kendisini sosyal medyada takip etmeye başlaması hakkında; "Bugün hiç buraya böyle şeyler için gelmedim. Teşekkür ederim bu soruya yanıt verme taraftarı değilim" dedi.

        Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, ayrılık sonrası Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        REKLAM

        Geçtiğimiz günlerde böbreklerinden ameliyat geçiren Devrim Özkan; Böbreklerimden küçük bir sorun yaşadım, iyiyim ama sorun yok. Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım. Bu süreç de bitecek inşallah" diye konuştu.

        Devrim Özkan'ın, Torreira'yı geri takip etmediği görülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?