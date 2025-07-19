Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor. Karadeniz ekibi, hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

⚽️ KVC Westerlo-Samsunspor hazırlık maçının ilk 11'leri belli oldu! 📋



📺 HT Spor

🕗 20.00

🔗 https://t.co/7FRnIr0kV8 pic.twitter.com/jQrgzUyiI3 — HT Spor (@HTSpor) July 19, 2025

Westerlo - Samsunspor mücadelesi saat 20.00'de başladı ve HT Spor ile HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

Samsunspor'un 1 Ağustos'ta kardeş kulübü USL Dunkerque ile oynayacağı hazırlık maçı da HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Samsunspor'un HT Spor'da yayınlanacak hazırlık maçlarının programı:

19 Temmuz Cumartesi / 20.00

KVC Westerlo-Samsunspor

1 Ağustos Cuma / 20.00

USL Dunkerque-Samsunspor