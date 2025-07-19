Westerlo - Samsunspor maçı CANLI İZLE
Westerlo - Samsunspor maçı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da... Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geliyor. HT Spor ekranlarından yayınlanan Westerlo - Samsunspor mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor. Karadeniz ekibi, hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Westerlo - Samsunspor mücadelesi saat 20.00'de başladı ve HT Spor ile HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
Samsunspor'un 1 Ağustos'ta kardeş kulübü USL Dunkerque ile oynayacağı hazırlık maçı da HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Samsunspor'un HT Spor'da yayınlanacak hazırlık maçlarının programı:
19 Temmuz Cumartesi / 20.00
KVC Westerlo-Samsunspor
1 Ağustos Cuma / 20.00
USL Dunkerque-Samsunspor
AVRUPA MACERASI DA HT SPOR'DA!
İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal