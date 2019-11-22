Yaralı Pelikan kurtarıldı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından Süleymanpaşa ilçesi Yazır Gölet’inde yaralı Pelikan olduğuna dair yapılan ihbarlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı Pelikan’ı kontrollü, bir şekilde alarak müdürlüğe getiri. Tedaviye alınan Pelikan’ın kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Pelikan doğa ortamına geri salındı.

TEKİRDAĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.