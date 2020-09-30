Tekirdağ’da dehşete düşüren görüntü: Dev çukur oluştu

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Tekirdağ’da MalkaraHayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. MalkaraHayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümünün kapatılması için çalışma başlatıldı.

Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.

Malkara Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.

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