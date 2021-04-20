Çorlu'da, NATO tatbikatı öncesi eğitimler başladı

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)NATO tarafından Romanya'da yapılacak 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama tatbikatı hazırlıkları kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 'konvoyda araç kullanma' eğitimlerine başladı.
Romanya'da yapılacak 'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı öncesi Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerce eğitimlere başlandı. Tatbikat hazırlıkları kapsamında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli sürücü ve araç komutanlarına 'konvoyda araç kullanma' eğitimi verildi. Bugün gerçekleştirilen eğitimde 66 araç yer aldı. Eğitime yarın 09.00-17.00 saatlerinde Çorlu ile Babaeski arasındaki E-80 Avrupa otoyolunda, 97 askeri araçla devam edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-04-20 11:54:54
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