        Tekirdağlı şehidin ismi stadyumda yaşayacak | Son dakika haberleri

        Tekirdağlı şehit Fatih Berkay Akgün'ün ismi stadyumda yaşayacak

        Şırnak'ta görev yaptığı sırada 2022 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ismi Saray Şehir Stadyumu'na verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:22 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:22
        Tekirdağlı şehidin ismi stadyumda yaşayacak
        Şırnak'ta 2022 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ismi Saray Şehir Stadyumu'na verildi. Saray Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, vatan sevgisiyle büyüyen ve şehit olan Fatih Berkay Akgün anıldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, statta spor yapacak gençlerin şehidi hayırla anacağından ve onun gibi bir insan olmaya çalışacaklarından emin olduğunu belirtti. Şehitler sayesinde bu topraklarda özgürce gezilebildiğini aktaran Soytürk, şöyle konuştu:

        "Onlar sayesinde başımız dik, alnımız ak bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimizi her daim hayırla anarak, onların ailelerini her fırsatta ziyaret ederek, düzenlenen yemeklerde bir araya gelerek, onların adını yaşatarak bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bugün stada şehidimizin adının verilmesi ve onun için anı köşesi oluşturulması da bu vefa borcunun bir gereğidir. Fatih Berkay Akgün adını ve hatırasını sadece ailesine değil, tüm milletimize bırakmıştır. Onun hatırası bundan sonra burada gençlerimizin kalbinde ve zihninde yaşamaya devam edecektir."

        Konuşmanın ardından Soytürk ve protokol üyeleri şehidin anısına oluşturulan anı köşesini ziyaret etti. Soytürk, şehidin ailesine şehidin fotoğrafının yer aldığı tablo, şehidin oğluna da forma hediye etti.

        JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN

        Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda görevli, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmış ve helikopterle hemen olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

