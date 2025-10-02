Tekirdağlı şehidin ismi stadyumda yaşayacak

Şırnak'ta 2022 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ismi Saray Şehir Stadyumu'na verildi. Saray Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, vatan sevgisiyle büyüyen ve şehit olan Fatih Berkay Akgün anıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, statta spor yapacak gençlerin şehidi hayırla anacağından ve onun gibi bir insan olmaya çalışacaklarından emin olduğunu belirtti. Şehitler sayesinde bu topraklarda özgürce gezilebildiğini aktaran Soytürk, şöyle konuştu:

"Onlar sayesinde başımız dik, alnımız ak bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimizi her daim hayırla anarak, onların ailelerini her fırsatta ziyaret ederek, düzenlenen yemeklerde bir araya gelerek, onların adını yaşatarak bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bugün stada şehidimizin adının verilmesi ve onun için anı köşesi oluşturulması da bu vefa borcunun bir gereğidir. Fatih Berkay Akgün adını ve hatırasını sadece ailesine değil, tüm milletimize bırakmıştır. Onun hatırası bundan sonra burada gençlerimizin kalbinde ve zihninde yaşamaya devam edecektir."